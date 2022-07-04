В ЕС предлагают привлечь до 100 млрд евро на восстановление Украины

Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Европейского Союза, предлагает структуру финансирования, чтобы помочь восстановить Украину с инвестициями в размере до 100 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

Трастовый фонд ЕС-Украина (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные взносы в размере 20 миллиардов евро от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около 100 миллиардов евро, говорится в документе, что составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано в понедельник, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в послевоенном восстановлении.

ЕИБ предлагает фонд, который будет работать так же, как тот, который использовался во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение 25 миллиардов евро, что приведет к мобилизации 200 миллиардов евро.

Фонд мог бы внести свой вклад в восстановление мостов или ремонт систем водоснабжения или водоотведения, особенно в городах, население которых увеличилось из-за миграции из других частей Украины после вторжения России.

Проекты также могут быть направлены на содействие экспорту Украины или на ее энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Использование инструмента, аналогичного ранее использовавшемуся, означает, что его можно ввести в действие быстрее, поэтому первоначальные инвестиции могут быть одобрены к концу года.

Европейская комиссия должна сначала дать свое согласие, а затем большинство стран ЕС должны одобрить план. Впоследствии государства ЕС решат, вносить ли вклад в фонд.