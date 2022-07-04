Харьковская ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по школе

Сегодня, 4 июля, в 4 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Под обстрелы попала общеобразовательная школа, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В настоящее время спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, т.к. в гимназии никого не было.

На территории области враг в течение суток наносил удары по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения. В результате артиллерийского обстрела села Безруки погибли трое жителей, еще 6 ранены, добавил Синегубов.

В течение суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка, что на Харьковском направлении. Враг понес потери и отступил. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины, отметил глава ОВА.