Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 4.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36 200 (+230) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1589 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 804 (+3) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средств ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
  • крылатых ракет – 144 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
  • специальной техники – 65 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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