Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 4.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36 200 (+230) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1589 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 804 (+3) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед,
- средств ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
- крылатых ракет – 144 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
- специальной техники – 65 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.