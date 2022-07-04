Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 4.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 36 200 (+230) человек ликвидировано,

танков ‒ 1589 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,

артиллерийских систем – 804 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед,

средств ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатых ракет – 144 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,

специальной техники – 65 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.