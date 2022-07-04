100 тысяч гривен. Кто может получить единоразовую денежную помощь

100 тысяч гривен. Кто может получить единоразовую денежную помощь
Фото: Facebook

Некоторые украинцы смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен, сообщает Новое время.

Речь идет о гражданах, в отношении которых будет принято положительное решение Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным, работу которой планирует возобновить Минреинтеграции.

Таким образом, Межведомственная комиссия возобновит выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.

В Минреинтеграции отметили, что единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен смогут получить:

  • украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории россии по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.

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