100 тысяч гривен. Кто может получить единоразовую денежную помощь
Некоторые украинцы смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен, сообщает Новое время.
Речь идет о гражданах, в отношении которых будет принято положительное решение Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным, работу которой планирует возобновить Минреинтеграции.
Таким образом, Межведомственная комиссия возобновит выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.
В Минреинтеграции отметили, что единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен смогут получить:
- украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
- семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории россии по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.