100 тысяч гривен. Кто может получить единоразовую денежную помощь

Некоторые украинцы смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен, сообщает Новое время.

Речь идет о гражданах, в отношении которых будет принято положительное решение Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным, работу которой планирует возобновить Минреинтеграции.

Таким образом, Межведомственная комиссия возобновит выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе.

В Минреинтеграции отметили, что единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен смогут получить:

украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;