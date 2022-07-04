Одесская ОВА: В Черном море находятся корабли РФ с 28 крылатыми ракетами

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил﻿, что в Черном море находятся три российских корабля, готовых нанести ракетные удары по территории Украины.

По его словам, на вражеских кораблях находятся около 28 крылатых ракет типа Калибр.

"На российских кораблях, а также подводной лодке, 28 Калибров. Также враг пытается угрожать с территории временно оккупированного Крыма и с самолетов стратегической авиации" , — добавил Братчук.

Он также сообщил, что оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку, но им это не удается.

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически наносит ракетные удары по украинским городам. Часть ракет запускаются из акватории Черного моря.