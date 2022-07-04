ОВА: войска РФ захватили не всю Луганщину

Российские войска захватили не всю Луганскую область, продолжаются бои в районе Белогоровки. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что заявления РФ о захвате всей Луганской области не соответствуют действительности.

"Борьба продолжается. Наши защитники держат оборону, ведь это выигранное время для укрепления линии обороны в Донецкой области" , - добавил Гайдай.

Продолжаются бои в районе Белогоровки, там оккупанты пытаются дожать украинские силы обороны, без успеха.

"Критическую инфраструктуру в оккупированных населенных пунктах россияне не смогут восстановить, потому что своими обстрелами разрушили ее почти до основания. Также 60% жилищного фонда не пригодны к жизни" , - сообщил глава ОВА.

В Северодонецке осталось около восьми тысяч человек и более десяти тысяч в Лисичанске, но большая часть населения Луганской области уехала.

Как отметил Гайдай, Россия поскорее попытается провести "референдум", чтобы присоединить к себе оккупированную Луганщину, чтобы проводить мобилизацию официально.