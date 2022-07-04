Буданов объяснил увеличение ракетных обстрелов со стороны РФ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что увеличение ракетных обстрелов со стороны России связано с изменением командующего российскими силами в Украине, сообщает РБК-Украина.

"Никакой конспирологии или каких-либо дальновидных планов здесь нет. Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет" , — сказал Буданов.

Он добавил, что Россия стала чаще использовать для обстрелов старые советские ракеты Х-22 с низкой точностью, но ее это полностью устраивает.

На вопрос, как долго будет оставаться ракетная угроза России, Буданов ответил: "К сожалению, она есть на данном этапе".

Он заверил, что разведка владеет информацией о том, сколько ракет еще есть у России, но она не для распространения.