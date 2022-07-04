В "Дії" появятся новые документы

В Минцифре сообщили о начале бета-тестирования в приложении "Дія" пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание.

"Запускаем бета-тест пенсионного удостоверения и е-удостоверения в "Дії". Вскоре украинцы смогут воспользоваться двумя необходимыми документами в приложении - пенсионным удостоверением и видом на временное или постоянное проживание" , - говорится в сообщении.

Пенсионное удостоверение в приложении могут протестовать граждане, получившие этот документ с 2014 года (пластиковый или в виде платежной карты).

Вид на жительство можно протестировать, если есть этот документ в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем. Документ должен быть выдан после 25 апреля 2018 года, также необходимы банковский счет для авторизации в "Дії" через BankID и смартфон с NFC.