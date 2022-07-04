Кабмин: С 1 июля можно подать заявки по программе "єРобота"

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 июля 2022 года в Украине стартовала программа "єРобота". Заявку на безвозвратный грант для собственного дела можно подать через Дію, сообщает ЮрЛига.

"Как и обещали, запускаем программу "єРобота". Это гранты на создание собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры. Это шесть проектов, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест" , - отметил Денис Шмыгаль.

Как рассказал Премьер-министр, первая программа в рамках "єРобота" - это гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая - гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га), построение новых теплиц (до 7 млн грн), стартапы в ІТ, обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.