В JPMorgan спрогнозировали цену нефти, если РФ остановит поставки

В JPMorgan считают, что цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель, если Россия прекратит поставки, сообщает Новое время.

Мировые цены на нефть могут достичь «стратосферных» $380 за баррель, если Россия сократит поставки топлива в ответ на санкции США и Европы. С таким прогнозом выступили аналитики J.P. Morgan.

Как считают аналитики JPMorgan, Москва может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике.

В то же время отмечается, что для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими.

"Вполне вероятно, что правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России" , — отмечают аналитики.

По оценкам аналитиков, сокращение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей поднимет эталонные лондонские цены на нефть до $190 за баррель. Сокращение поставок на 5 миллиона баррелей может унести цены до «стратосферных» $380 за баррель.