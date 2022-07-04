Кулеба: При каком условии Беларусь вступит в войну против Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что риск непосредственного участия Беларуси в войне против Украины будет расти пропорционально возможным успехам российской армии, сообщает Новое время.

"Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные Силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свой заход. На данный момент они это четко осознают" , — сказал Кулеба.

По его словам, сейчас между Украиной и Беларусью существуют "очень-очень ограниченные контакты" в дипломатическом плане.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана единая армия и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины. Он также заявил, что отдал приказ своим военным "взять под прицел" центры принятия решений в столицах противников Минска.

При этом руководитель Беларуси заявил, что воевать против Украины Минск "не хочет" и что "плохой мир лучше хорошей войны".

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно..