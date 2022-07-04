Протесты в Узбекистане: власти пошли на уступки

Парламент Узбекистана не будет упразднять суверенный статус Республики Каракалпакстан. Соответствующее решение было принято на фоне вспыхнувших в Каракалпакстане протестов в конце прошлой недели. Об этом, со ссылкой на местное издание Podrobno.uz, сообщает Корреспондент.

Депутаты заявили, что, учитывая мнения и предложения населения Каракалпакстана, статьи 70, 71, 72, 74 и 75 конституции будут оставлены без изменений, а действующие нормы – сохранены. Они предполагают, что Каракалпакстан имеет суверенный статус в составе Узбекистана, собственную конституцию и может выйти из Узбекистана на основании решения референдума.

Также стало известно, что парламент Узбекистана продлил срок всенародного обсуждения проекта закона, которым планируется внести изменения в Конституцию, до 15 июля.

Это решение принято в связи с "повышением активности граждан в выражении мнений по проекту конституционного закона и увеличением количества поступающих предложений".

В свою очередь Генпрокуратура Узбекистана сообщила о гибели 18 человек в ходе беспорядков в городе Нукус – столице Каракалпакстана. Пострадали 243 человека, 94 из них госпитализированы.