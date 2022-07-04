СБУ: нейтрализованы агенты РФ, собиравшие данные о ВСУ на юге Украины
Служба безопасности заявила о нейтрализации российской агентурной группы, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов на юге Украины.
В ходе спецоперации в Николаевской области были задержаны три глубоко законспирированных вражеских агента.
Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.
Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов.
Полученные сведения участники группы передавали своему русскому куратору, в том числе фото с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные Telegram-каналы.
Агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Помимо сбора разведданных, злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.
Задержанным сообщили о подозрении по:
- ч. 3 ст. 114−2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины),
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование по привлечению к ответственности других лиц, причастных к деятельности вражеской агентуры.