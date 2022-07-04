ВСУ: На Змеином поднят украинский флаг

Начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила﻿, что остров Змеиный официально вернули под юрисдикцию Украины.

"Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины" , - зявила Гуменюк.

30 июня в ОК "Юг" проинформировали, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров Змеиный на западе Черного моря.

В министерстве обороны РФ подтвердили информацию о бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это "жестом доброй воли".

В Минобороны Британии подчеркнули, что ни о каком "жесте доброй воли" речь не идет. В Пентагоне также опровергли кремлевскую версию и отметили, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на оккупировавших Змеиный россиян.