Bloomberg: Норвегия снизит добычу газа

Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не достигла соглашения с профсоюзами о повышении зарплат работников добывающих компаний и объявила забастовку. Это приведет к сокращению суточного экспорта газа из Норвегии на 13%, пишет Bloomberg, сообщает Корреспондент.

На период забастовки временно прекратится добыча на трех морских месторождениях с 5 июля и еще на трех – к концу недели.

В Lederne решили пойти на крайние меры после того, как профсоюзы отказались одобрить ранее согласованные планы по повышению зарплат работникам добывающих компаний до $3220 и выше в месяц.

Забастовка в Норвегии будет проходить на фоне обостряющегося газового кризиса в Европе из-за сокращения поставок России и попыток европейских стран успеть наполнить газохранилища до наступления холодов.

Биржевые цены на газ в Европе выросли с начала торгов в понедельник на 2,7% из-за забастовки в Норвегии.