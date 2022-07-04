Валютный рынок в условиях войны: день 131-й

В понедельник 4 июля работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 30 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 13,676 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 204,514 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 0,42 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 30 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов впервые за месяц был больше, чем объем заявок на покупку, на 7,8 млн долларов: на 442,5 млн долларов было подано заявок на покупку и на 450,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5828 гривен, а продают по 30,8886 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 4 июля снизился на 9787,02 млн и составил 46013,64 млн гривен.

Курс наличного доллара в понедельник опять падает после незначительного роста в прошлую пятницу. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» снизился до 35,38-35,40 гривен, что на 22 копейки дешевле, чем в конце прошлой недели в это же время. Подешевел доллар и в других городах. Так, в Одессе сегодня его продают по 35,36 гривен(-17 копеек к цене прошлой пятницы), в Житомире – по 35,50 гривен(-15 копеек), в Днепре – тоже по 35,50 гривен (-25-30 копеек). Аналитики обратили внимание, что в последнее время 1-2-дневный рост чередуется с примерно такой же продолжительности падением; в результате курс стоит на одном месте.

Евро на FOREX в понедельник устремился вверх и к моменту написания статьи достиг отметки 1,0460 доллара после того, как в прошлую пятницу он был почти на 100 пунктов ниже. Сегодня США празднует День независимости, американские банки и биржи будут отдыхать. Цена наличного евро в Украине отреагировала на резкое падение на FOREX на прошлой неделе и тоже пошла вниз. Так, в Киеве евро сегодня продают по 36,85-36,90 гривен, что на 40 копеек дешевле, чем в прошлую пятницу.

На криптовалютном рынке на выходных и в понедельник наблюдается снижение волатильности. В частности, биткойн на крупнейшей криптовалютной бирже Binance торгуется в диапазоне 18900-19700$ за монету. Соотношение между желающими купить и продать биткойн по-прежнему сохраняется на уровне 3:1. Крупные ордера на покупку расположены на уровне 15000$.