Впервые за 30 лет. Германия отчиталась о дефиците торгового баланса

Германия впервые за последние 30 лет отчиталась о месячном дефиците торгового баланса в результате существенного роста расходов на импорт и падения спроса на продукцию страны, пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

В мае этого года дефицит для крупнейшей экономики Европы составил 1 миллиард евро, чего не случалось с 1991 года.

Отмечается, что международные продажи неожиданно упали на 0,5%, а импорт вырос на 2,7%, что намного больше, чем ожидали экономисты.

Цены на импортные товары, такие как энергоносители, продукты питания и комплектующие выросли более чем на 30% в мае год к году, в то время как цены на экспорт увеличились всего на 15%.

Как отмечает агентство, существенное влияние на ориентированную на экспорт экономику Германии оказали российское вторжение в Украину и связанные с COVID-19 карантины в Китае, которые продолжают наносить ущерб международным цепочкам поставок.

Экономисты отмечают, что хотя с учетом инфляции майские результаты будут выглядеть менее кардинально, это все равно негативно отразится на экономическом росте Германии, который также рассчитывается в реальном выражении.