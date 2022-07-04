ГУР: На оккупированной Херсонщине продукты берут в кредит
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что на оккупированной российскими войсками Херсонские области из-за нехватки денег у населения возобновили так называемый "натуральный обмен" в магазинах.
По данным разведки, продавец и покупатель каждый раз договариваются о курсе натурального обмена. Также население вынуждено брать продукты в кредит под 10 – 20%.
Кроме того, захватчики продолжают угонять коммунальщиков, бывших руководителей исполнительной власти, вывозят из оккупированного региона данные об избирателях.