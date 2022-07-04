ICE: цены на газ в Европе приблизились к отметке в $1800 за кубометр

Цены на газ в Европе приблизились к отметке в $1800 за тысячу кубометров, на фоне забастовки работников в Норвегии, которая ставит под угрозу поставки топлива из этой страны, сообщает Новое время.

Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Котировки августовских контрактов 4 июля достигали отметки в 160 евро за МВт-час, или $1771,2 за тысячу кубов, но позже немного снизились. В последний раз такие котировки наблюдались почти четыре месяца назад.﻿

Инфографика: ICE Futures

Как отмечает агентство Bloomberg, причиной роста цен на газ стали запланированные забастовки в Норвегии, на время которых с 5 июля прекратится добыча на трех морских месторождениях. Добыча топлива еще на трех месторождениях прекратится к концу недели.

В условиях сокращения поставок российского газа в страны Европы регион стал еще более зависим от поставок из Норвегии.