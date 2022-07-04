Мэрия: Мариуполь остался без врачей, местные жители умирают от нехватки лекарств

Во временно захваченном Мариуполе не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств, сообщает Новое время.

Мэрия Мариуполя в Telegram уточняет, что жители захваченного города находится в опасности из-за дефицита лекарств. По его данным, в городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой.

"Вчера здоровому спортсмену — 2 метра ростом и 120 кг веса — ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не редкий случай" , — сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Мэр напомнил, что более двух месяцев оккупанты блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам.

Также советник мэра Петр Андрющенко в Telegram заявил, что город остался без врачей.

"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. С сегодняшнего дня они отправлены домой" , — пишет он.

Также по его данным, мариупольских врачей уже не было в городе после оккупации.

"То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет" , — подчеркнул Андрющенко.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.