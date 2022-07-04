HIMARS уже в Запорожье: ВСУ показали работу реактивных систем

Генеральный штаб ВСУ показал, как реактивные системы залпового огня HIMARS работают по позициям оккупантов в Запорожской области, сообщает Украинская правда.

"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно".

В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии.

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