HIMARS уже в Запорожье: ВСУ показали работу реактивных систем
Генеральный штаб ВСУ показал, как реактивные системы залпового огня HIMARS работают по позициям оккупантов в Запорожской области, сообщает Украинская правда.
"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно".
В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии.
Что предшествовало:
- Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS). Сообщалось, что первоначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.
- 15 июня в США сообщили, что украинские военные завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.