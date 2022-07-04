ОВА: Премьер Швеции посетила Киевскую область и увидела места зверств оккупантов

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила Киевскую область. Она побывала в Буче и Бородянке, которые находились под оккупацией россиян, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Отмечается, что шведская делегация во главе с Андерссон посетила место массового захоронения мирных людей, которых убили россияне, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер увидела уничтоженные российскими военными жилые дома в Бородянке.

"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда" , — заявила глава шведского правительства после увиденного.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Российский диктатор Владимир Путин дал почетное звание «гвардейской» российской 64-й бригаде, устроившей зверства в Буче.