Президент Казахстана заявил о готовности помочь ЕС с энергоресурсами
Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Токаева.
Отмечается, что Токаев выразил обеспокоенность по поводу угроз энергетической безопасности в мире.
По его словам, Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал "в целях стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках".
Токаев добавил, что Казахстан "предан развитию" устойчивых связей с ЕС – крупнейшим торговым партнером Казахстана.