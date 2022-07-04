Украина представила план послевоенного восстановления на $750 млрд

В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится на сайте Плана восстановления и презентации плана в Лугано.

План рассчитан на 10 лет – с 2023 года до 2032 года – и будет проходить в две волны. Первая продлится в 2023-2025 годы, в которые планируется воплотить большинство из указанных проектов – 580. Эти три года будут стоить более 350 млрд долларов.

Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но потребуется большее финансирование – более 400 млрд долларов. При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

Самыми дорогими проектами являются восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов, на которую необходимо 150-250 млрд долл., а также расширение и интеграция логистики с ЕС, которая обойдется в 120-150 млрд долларов. На энергетическую независимость и зеленый курс потребность достигает 150 млрд долларов.

На макрофинансовую стабильность понадобится 60–80 млрд. долларов, на обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 млрд. долларов. На развитие секторов экономики с добавленной стоимостью необходимо 50 млрд долларов, столько же – сектор обороны.

Среди других масштабных программ – восстановление и модернизация социальной инфраструктуры и развитие систем культуры и спорта, финансирование которых оценивается в 20-35 млрд. долларов каждая.

Отмечается, что часть средств необходима в 2022 году. Речь идет о программах по обеспечению макрофинансовой стабильности, модернизации регионов, обеспечению доступа к финансированию и обороне и безопасности. За исключением сферы обороны и безопасности, для Украины уже предоставлено или выделено 60-65 млрд дол.

Общую сумму в 750 млрд долларов планируют финансировать следующим образом: