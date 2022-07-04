Минобороны: в принудительной мобилизации женщин сейчас нет нужды

На сегодняшний день в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, также не планируется ограничений по выезду женщин за границу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

Маляр сообщила, что с 24 февраля в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину, как и с 2014 года.

"По состоянию на сейчас в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин.

Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются".

В середине июня российские пропагандисты распространяли фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.