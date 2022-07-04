Израиль и Польша договорились восстановить отношения и вернуть послов

Израиль и Польша договорились нормализовать отношения между странами и вернуть послов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает канцелярия польского президента Анджея Дуды.

Сообщается, что Дуда сегодня провел телефонный разговор с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

"В ходе телефонного разговора президенты обсудили поддержку развития двусторонних отношений между Польшей и Израилем. Было решено восстановить отношения между двумя странами" , - говорится в сообщении.

Кроме того, Герцог в совместной инициативы с премьер-министром и министром иностранных дел Израиля предложил вернуть польского посла. Дуда пообещал назначить его в ближайшее время.

Стороны выразили надежду, что все вопросы в двусторонних отношениях в будущем будут решаться путем искреннего и открытого диалога, в духе взаимного уважения.

Что привело к ухудшению отношений

Отношения между Польшей и Израилем резко ухудшились в феврале 2019 года после заявлений тогдашнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Варшаве о том, что многие поляки сотрудничали с нацистами во Второй мировой войне и "впитывают антисемитизм с молоком матери".

После скандального заявления Польша отказалась от участия в саммите "Вышеградской группы", который должен был пройти в Иерусалиме во второй половине февраля. В итоге саммит был отменен.

Напомним, польская сторона тогда отмечала, что не хочет эскалации в отношениях с Израилем.