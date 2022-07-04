Bild: посол Украины в Германии Мельник может покинуть свой пост

Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с поста и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Bild, об этом заявил неназванный представитель украинского правительства.

По информации чиновника, посол Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.

"Это предложение было сделано министерством президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.). Андрея Мельника очень ценят за его работу" , - заявил сотрудник Кабмина.

Издание добавляет, что в МИД Украины отказались коментировать эту информацию.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".

Также мы писали, что Мельник в одном из интервью сделал заявления о роли лидера ОУН Степана Бандеры в Польше. На это отреагировали в МИД Украины.