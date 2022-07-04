Bild: посол Украины в Германии Мельник может покинуть свой пост
Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с поста и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина.
Как сообщает Bild, об этом заявил неназванный представитель украинского правительства.
По информации чиновника, посол Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.
"Это предложение было сделано министерством президенту Украины (Владимиру Зеленскому - ред.). Андрея Мельника очень ценят за его работу", - заявил сотрудник Кабмина.
Издание добавляет, что в МИД Украины отказались коментировать эту информацию.
Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".
Также мы писали, что Мельник в одном из интервью сделал заявления о роли лидера ОУН Степана Бандеры в Польше. На это отреагировали в МИД Украины.