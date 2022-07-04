ERR: президент Эстонии против полного дипломатического разрыва с РФ

Президент Эстонии Алар Карис не поддерживает идею о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, несмотря на её захватническую войну, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью ERR.

По его мнению, взаимодействия на уровне лидеров государств не должно быть, но полностью разрывать отношения было бы неправильно.

Алар Карис отметил, что до сих пор считает важной работу посла Эстонии в Москве.

"Пока это возможно – это стоит делать… Это еще один канал для получения информации и понимания, что происходит в стране – даже настроений людей" , - отметил он.

Комментируя вопрос западных санкций против РФ, он отметил, что перед введением новых санкций важно тщательно проверить, как выполняются уже действующие ограничения и каков их эффект.

Напомним, Литва в апреле решила выслать посла РФ в Вильнюсе, закрыть консульство РФ в Клайпеде и отозвать своего посла из России, снизив уровень дипломатического представительства до временных поверенных.