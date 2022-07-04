Братчук: в оккупированном Донецке горят железнодорожные объекты
В оккупированном Донецке в понедельник, 4 июля, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает Новое время.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он уточнил, что пожар не связан с обстрелом.
"Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", — отметил он.
Тем временем местные паблики сообщают о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.