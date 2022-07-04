Братчук: в оккупированном Донецке горят железнодорожные объекты

В оккупированном Донецке в понедельник, 4 июля, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он уточнил, что пожар не связан с обстрелом.

"Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности" , — отметил он.

Тем временем местные паблики сообщают о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.