Переговоры завершены: в НАТО назвали дату вступления Финляндии и Швеции

В Брюсселе завершились переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и протоколы о членстве стран в Североатлантическом альянсе будут подписаны 5 июля, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Переговоры, которые завершились 4 июля, велись между официальными лицами НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Финскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую – министр иностранных дел Анн Линде. Делегацию НАТО возглавила помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Беттина Каденбах.

После завершения переговоров союзники должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО во вторник, 5 июля 2022 г. Затем протоколы о присоединении будут отправлены на ратификацию всем странам НАТО в соответствии с их национальными процедурами.

Как сообщалось, 15 мая Финляндия официально объявила, что подает заявку на вступление в НАТО.

16 мая правительство Швеции приняло решение подать заявку на вступление страны в НАТО.

29 июня Североатлантический альянс на саммите в Мадриде официально пригласил Финляндию и Швецию стать членами блока.