ANP: в Нидерландах обезьянью оспу впервые обнаружили у ребенка

По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, за последние несколько дней в стране обнаружили 64 новых случая заражения обезьяньей оспой, в том числе и у ребенка школьного возраста, сообщает Европейская правда.

Об этом информирует ANP.

Пока не установлено, как ребенок заразился обезьяньей оспой, но в Национальном институте здравоохранения Нидерландов считают, что это произошло из-за контакта с кожей уже инфицированного.

Остальные новые случаи касаются мужчин, большинство из них практикуют секс с другими мужчинами. Вероятно, это связано с мероприятиями в течение месяца прайда в Амстердаме и других крупных нидерландских городах.

Всего же в Нидерландах было обнаружено 352 инфицированных обезьяньей оспой.

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Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.

Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.

Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний считает низким риск масштабного распространения обезьяньей оспы среди населения в целом.