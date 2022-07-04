Украина и Швеция подписали совместное заявление: Зеленский рассказал детали

Украина и Королевство Швеция подписали совместное заявление по оборонному сотрудничеству, отраслевому сотрудничеству в сферах атомной энергетики, энергоэффективности, финансовой поддержке для Украины, сообщает Укринформ.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Это первый документ в истории двусторонних отношений между нашими странами. В совместном заявлении зафиксированы ключевые вопросы для обоих наших государств. В частности, это касается оборонного сотрудничества, отраслевого сотрудничества в областях атомной энергетики, энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины», - отметил глава Украинского государства.

По его словам, в рамках встречи с Премьером Швеции обсуждались вопросы разработки усиленных санкций против российской федерации. Кроме того, среди тем диалога было послевоенное восстановление Украины. Зеленский выразил надежду, что Швеция присоединится к этому процессу. Президент Украины обратил внимание на опыт Королевства Швеция в области энергосбережения, энергоэффективности и реализации экологической повестки дня. Зеленский уточнил, что это касается переработки отходов. Он пригласил Швецию присоединиться к строительству таких заводов в Украине.

В ходе встречи глава Украинского государства также проинформировал Андерссон о ситуации на передовой, имеющихся угрозах и успехах украинских военных.

Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку курса Украины на присоединение к Европейскому Союзу в будущем, а также за гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев.

Как сообщалось, Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 4 июля находится с рабочим визитом в Украине. В рамках визита она посетила освобожденные от российских захватчиков Бучу и Бородянку в Киевской области.