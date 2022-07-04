Зеленский подписал указ об образовании 14 военных администраций в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области, сообщает Новое время.

В частности, образовано:

Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Великоновосилковскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Начальником Краматорской городской военной администрации назначен Александр Гончаренко. Лиманскую ВГА возглавит Александр Журавлев. Юрий Подлесный назначен начальником Николаевской городской военной администрации.

Главой Черкасской поселковой военной администрации назначен Алексей Кривоконь. Главой Бахмутской городской военной администрации назначен Алексей Рева. Алексей Воробьев назначен начальником Северской городской военной администрации. Сергей Гошко возглавит Соледарскую ВГА. Сергей Чаус стал начальником Часовоярской ВГА.