Мэр: Славянск стал прифронтовым городом, оккупанты находятся в 7-10 км

Славянск Донецкой области стал прифронтовым городом, а российские оккупанты, которые находятся в 7-10 км, наносят артиллерийские удары по мирным жителям, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" мэр города Вадим Лях.

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел, — ред.) стало маркером и люди активнее стали выезжать из города. Вчера уехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях — Днепр-Ровно и второй маршрут в Покровск и поездом во Львов" , — рассказал он.

По его словам, линия фронта у города не меняется уже месяц.

"Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушены. Девятиэтажное здание частично разрушено. Всегда жалко человеческие жизни, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться" , — добавил Лях.

Мэр рассказал, на каком расстоянии от города по разным направлениям находятся оккупанты.

"Если брать в направлении Лимана к Райгородку – это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины – это 30 км. Если направление Святогорска – это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу – такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне сложно сказать" , — подытожил он.

Как сообщалось, 3 июля российская артиллерия нанесла удар по Славянску. В результате погибли 6 мирных жителей и по меньшей мере 15 получили ранения.