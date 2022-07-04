Джонсон: Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях

Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Россией на своих условиях, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Джонсона, первоочередная задача Лондона — присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу в своей борьбе против российской агрессии. По его словам, мадридский саммит НАТО «превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

"Все мы понимаем, что если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран. И если это когда-либо станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности" , — отметил Джонсон.

Он добавил, что Украина «должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский».