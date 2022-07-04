Харьковская ОВА: ВСУ уничтожили склад и большое количество техники оккупантов

Украинские защитники на Изюмском направлении уничтожили очередной российский склад с боеприпасами, а на Харьковском направлении — большое количество оккупантов и их техники, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Хочу отдельно поблагодарить 228 батальона 127 бригады терробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники" , — написал он в Telegram.

Он отметил, что на Изюмском направлении уничтожен очередной российский склад с боеприпасами.

Синегубов сообщил, что за последнюю неделю оккупанты активно наносят ракетные удары по Харькову и области.

"Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, в неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковщины" , — пишет он, добавив, что ​​в результате обстрелов в Кутузовке ранена 81-летняя женщина.

Также, по его словам, из временно оккупированных территорий области за сутки эвакуировано 860 человек.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 36 200 своих военных, из них 230 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

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