NYT: в США на праздновании Дня независимости произошла стрельба, шестеро погибших

В пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс) 4 июля неизвестный открыл огонь по участникам парада по случаю Дня независимости США, сообщает Деловая столица.

В результате погибли 6 человек со ссылкой на The New York Times.

Кроме того, по меньшей мере 20 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Заместитель начальника офиса шерифа округа Лейк Кристофер Ковелли сказал, что личность стрелявшего не установлена, и попросил местных жителей передать следователям любые записи с камер наблюдения. По его словам, официальные лица изъяли винтовку, из которой предположительно велась стрельба, а отряды спецназа ходили по домам. При этом местным жителям рекомендовали оставаться дома.

Как сообщалось, 15 мая в Буффало (штат Нью-Йорк) в супермаркете молодой человек открыл стрельбу, в результате чего погибли 10 человек и еще трое получили ранения. Убийца оказался расистом.