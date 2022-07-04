Эйфелева башня нуждается в срочной реставрации

Эйфелева башня в последние годы существенно ржавеет и начинает разрушаться в тех местах, где отслаивается краска. В 2018 году на памятку планировали нанести два слоя новой краски, однако ремонт отложили.﻿ Об этом, со ссылкой на Marianne, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В текущем году башню ждет косметический ремонт, который охватит всего 5% сооружения. На него выделили 60 млн евро. Однако по мнению экспертов, этой суммы недостаточно.

Представители французских медиа также отмечают, что управляющая достопримечательностью компания под разными поводами отказывается закрывать ее на длительное время, чтобы не терять прибыль.