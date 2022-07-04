СМИ: В России заключенных вербуют для отправки в Украину

В колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в добровольцы для отправки в Украину в составе ЧВК "Вагнера". Предполагается, что заключенные будут следовать в авангарде наступления и выявлять позиции украинской армии, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

За полгода службы добровольцу обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Если он вернется живым. Заключенных будут оформлять якобы как на этап, до границы повезут под конвоем, как обычных заключенных.

Если заключенный в результате боевых действий погибнет, то представители ЧВК обещают выплатить семье 5 миллионов рублей. Но обещанных денег можно и не получить – никакими документами отправка на фронт подкрепляться не будет. Сообщается, что в колониях Санкт-Петербурга записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге записали около 40, их даже на полиграфе проверяли.