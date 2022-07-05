Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну

На трассе Киев-Чернигов открыли понтонную переправу через реку Десна. Временный мост рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Новый логистический маршрут позволит разгрузить существующие транспортные коридоры между двумя городами, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Работать переправа будет с 5:00 до 21:00. Ориентировочно раз в неделю проезд будет закрываться на регламентные работы. Для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сообщения Чернигов – Киев по-прежнему будет осуществляться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

В Укравтодоре также сообщили, что в связи с разрушением двух больших мостов через реку Десна возле Чернигова длительное время прямое кратчайшее сообщение с Киевом было разорвано. Первый мост на объездной Чернигова был взорван в конце февраля для сдерживания наступления оккупационных войск. Второй мост на подъезде к Чернигову в конце марта был разрушен в результате вражеской авиабомбардировки.