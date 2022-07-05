ОВА: Выпущено 7 ракет по Днепропетровщине, 6 из них сбиты ПВО

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил﻿, что оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

Все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание, на данный момент спасатели уже огонь укротили, никто не пострадал.

В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, никто не пострадал.