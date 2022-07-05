Дожди вызвали масштабное наводнение в Австралии

Дожди вызвали масштабное наводнение в Австралии
Фото: Pixabay

Около 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в крупнейшем городе Австралии. В некоторых частях Сиднея за четыре дня выпала восьмимесячная норма осадков, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В результате ливней десятки домов оказались под водой, тысячи домохозяйств остались без электричества. Также полиция сообщила о 20 погибших в результате стихийного бедствия.

По данным Бюро метеорологии, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс, в котором расположен Сидней, за четыре дня выпало 800 мм осадков. Ожидается, что ливни в Сиднее начнут ослабевать во вторник. Но вслед за дождями прогнозируются ураганные ветры, которые могут привести к повреждению линий электропередач.

Ранее сообщалось, что власти Сиднея издали указ об эвакуации нескольких тысяч жителей после того, как непрекращающиеся дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии.

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