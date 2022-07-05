ОВА: оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву

Утром, 5 июля, оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Об этом сообщает начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики.

Подробная информация уточняется.

Также оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Так, сегодня утром была обстреляна Ингульская община. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. В результате чего возникло возгорание поля с рапсом. Потерпевших нет.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Под обстрел попала также Баштанская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.