Минцифра предложила мировым IT-компаниям диджитал-лендлиз для Украины

Такое предложение глава Минцифры Михаил Федоров сделал в рамках инициативы Digital4Freedom, которую ведомство представило на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано, сообщает Новое время.

По словам Федорова, инициатива Digital4Freedom поможет сделать Украину "самой свободной и цифровой страной в мире".

"Цифровая инфраструктура — ​​наиболее устойчивая и эффективная во время войны. Ибо ее не могут разрушить ракеты. И сейчас наше предложение топовым технологическим компаниям мира — это диджитал-лендлиз" , — заявил Федоров.

Среди присутствующих компаний были Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa и другие.

"Цифровизация не только наш фундамент для восстановления, но и видение того, как должна работать страна. Ни в какой другой стране мира у вас не будет такого шанса приобщиться к внедрению самых передовых технологий на государственном уровне" , — добавил министр.

По словам Федорова, Digital4Freedom поможет сделать Украину "самой свободной и цифровой страной в мире, где вместо аналоговых чиновников и справок работает paperless, вместо наличной валюты — cashless, IT-сектор занимает 40% в ВВП, а сама страна превращается в крупнейший IT-хаб Восточной Европы с фокусом на решения безопасности".