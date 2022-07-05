В МО Британии спрогнозировали характер боев за Донецкую область

После захвата почти всей территории Луганской области оккупационные войска попытаются взять под контроль и Донецкую область, отметили в Министерстве обороны Великобритании, сообщает Новое время.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, во время которого города сравнялись с землей.

"Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе" , — говорится в сообщении.

По данным британского Минобороны, относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно "освобождение" Донбасса.

"В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина" , — говорится в сводке.

Украинские силы, вероятно, в большинстве своем отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемые украинцами районы Северодонецк-Лисичанск были выступом, который россияне могли атаковать с трех сторон.

Есть реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны прямой линии фронта.