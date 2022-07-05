Боррель: ЕС освобождается от зависимости, тормозившей решения против Путина

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз постепенно освобождается от зависимости, которая долго тормозила политические решения, несмотря на агрессивность президента РФ Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

"До конца 2022 года Евросоюз сократит импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа. Вероятно, Владимир Путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от РФ. Это один из тех значительных просчетов, которые допустил российский режим в ходе этого конфликта" , - сказал еврочиновник.

Боррель признал, что столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС, а также для нескольких секторов экономики.