ВСУ уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб

ВСУ уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

  • личного состава около 36 350 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1594 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+1) ед,
  • средств ПВО - 105 ед,
  • самолетов – 217 ед,
  • вертолетов – 187 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
  • крылатых ракет – 144 ед.,
  • кораблей/катеров - 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
  • специальной техники – 65 ед.

Наибольшие потери враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Новости

Популярные темы форума

analytics