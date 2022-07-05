ВСУ уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
- личного состава около 36 350 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1594 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+1) ед,
- средств ПВО - 105 ед,
- самолетов – 217 ед,
- вертолетов – 187 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
- крылатых ракет – 144 ед.,
- кораблей/катеров - 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
- специальной техники – 65 ед.
Наибольшие потери враг понес на Славянском и Донецком направлениях.