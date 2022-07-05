ВСУ уже уничтожили более 36,3 тысяч российских оккупантов - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава около 36 350 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+1) ед,

средств ПВО - 105 ед,

самолетов – 217 ед,

вертолетов – 187 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет – 144 ед.,

кораблей/катеров - 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

специальной техники – 65 ед.

Наибольшие потери враг понес на Славянском и Донецком направлениях.