ОВА: оккупанты 60 раз ударили по Сумской области
За ночь российские войска обстреляли территории пяти общин Сумской области, один человек ранен. Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Так, под обстрелы попали Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.
Всего было более 60 выстрелов по региону (ракетные удары, выстрелы из минометов, САУ и др.).
Как рассказал глава ОВА, в области зафиксировано:
- после 21:00 продолжался артобстрел Белопольской общины: 5 минометных прилетов, 5 выстрелов из САУ,
- в 22:30 из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы,
- почти в 04:00 по одному из предприятий Шостки был ракетный удар, один человек ранен,
- после 04:00 по окраине Середина-Буды было 8 минометных прилетов и 12 из САУ, повреждены 2 частных дома и линия электропередач,
- почти в 05:00 по Шалыгинской общине велся минометный огонь, 8 прилетов,
- из ствольной артиллерии били по Середино-Будской общине, 5 прилетов,
- почти в 07:00 по Шалыгинской общине было 4 минометных выстрела.