ОВА: оккупанты 60 раз ударили по Сумской области

За ночь российские войска обстреляли территории пяти общин Сумской области, один человек ранен. Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, под обстрелы попали Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Всего было более 60 выстрелов по региону (ракетные удары, выстрелы из минометов, САУ и др.).

Как рассказал глава ОВА, в области зафиксировано: