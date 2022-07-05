Novinite: РФ остановила выдачу туристических виз гражданам Болгарии

На фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии РФ прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии. Об этом, со ссылкой на Novinite, сообщает Новое время.

Издание пишет, что на практике это ограничивает возможность болгар ездить в Россию. Посольство РФ выдает визы только ближайшим родственникам.

На сайте посольства России в Болгарии нет информации о приостановке выдачи туристических виз.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.