СМИ: У Путина думают о проведении "референдумов" на Донбассе в августе

По данным российского издания "Коммерсант", в Администрации президента России хотят, чтобы оккупационные администрации на востоке Украины были готовы к проведению незаконных "референдумов" к августу, сообщает Украинская правда.

"РБК ранее сообщал, что на территории "ДНР" и "ЛНР" ведется предварительная подготовка к референдуму и по базовому сценарию их предполагается провести одновременно.

По словам источников "Ъ", во внутриполитическом блоке АП есть установка быть готовыми к проведению референдумов к августу.

Это косвенно подтверждают и слова собеседника "Ъ" в политтехнологических кругах: по его информации, сейчас идет набор специалистов, готовых работать на территориях "ЛНР" и "ДНР", хотя подробности предстоящей работы не раскрываются" , - сообщает издание.

Источник издания отмечает, что от того момента, как технологи начнут работу, до референдума – если он действительно состоится – должно пройти не менее месяца.

По его словам, в Кремле вряд ли захотят совмещать "плебисциты" с Единым днем голосования 11 сентября, так как это может придать событиям "ненужное значение".

В конце этой недели Центризбирком РФ проведет в Ростове-на-Дону семинар, в котором примут участие представители ОРДЛО, которые якобы попросили "оказать помощь в восстановлении их избирательных систем".

Источник "Ъ", близкий к ЦИК РФ, говорит, что в так называемых "ЛНР" и "ДНР" идет набор в "избирательные комиссии" – и их членов предстоит обучать.

Правда, происходить это будет на территории ОРДЛО и вряд ли этим будут заниматься представители российского Центризбиркома, добавляет собеседник издания.

Издание приводит мнение эксперта о том, что т.н. "референдум" может и не понадобиться. Дескать, инициатором присоединения к РФ по российскому закону выступает иностранное государство, а за "независимость" в Донецке и Луганске якобы проголосовали в мае 2014 года – и ее Владимир Путин "признал" 21 февраля 2022 года (при этом посягнув на всю территорию Луганской и Донецкой областей).

Украина и цивилизованный мир не признали "референдумов", проведенных оккупантами в 2014 году, также они не намерены признавать аннексию и оккупацию Россией новых территорий Украины.